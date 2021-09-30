Павел Дуров предложил отключить Telegram в России

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Создатель Telegram Павел Дуров предложил прекратить работу мессенджера в России. Об этом он написал в своем блоге, сообщает News.ru.

Дуров устроил опрос для пользователей приложения, в котором содержалось два вопроса: закрыть Telegram для пользователей из России или приостановить работу агитационных ботов на два дня голосования.

За несколько часов в опросе приняли участие 203 тысячи пользователей. 76% из них призвали Дурова просто приостанавливать работу агитационных ботов. За полный уход компании с российского рынка проголосовали только 24% опрошенных.

Публикация набрала более 5,5 тысячи комментариев. Многие попросили не лишать их доступа к Telegram, но в то же время поддержали создателя мессенджера по вопросу блокировки ботов.

Ранее Дуров назвал пользователей iPhone рабами. Он зaявил, что бизнес-модель Apple построенa на продaже переоцененных устройств пользовaтелям, которые окaзываются зaперты в экосистеме компaнии.