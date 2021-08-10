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Технологии

15:05

TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире

технологии

Фото: depositphotos/j_ilina

Сервис для коротких видеороликов TikTok стал самым загружаемым приложением в мире в 2020 году. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование компании цифровой аналитики App Annie.

Китайский сервис стал единственным в пятерке лидеров списка, не входящим в структуру Facebook. В рейтинг также вошли Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

TikTok остался самым популярным приложением в мире даже после попыток экс-президента США Дональда Трампа запретить соцсеть, подчеркивается в материале.

Ранее в TikTok начали тестировать новый формат для демонстрации контента, который схож с одной из функций Instagram. Новая опция будет точно такой же, как раздел Stories в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram.

Пользователям откроют возможность выставлять контент, который будет доступен сутки, после чего он будет автоматически удален. Новый раздел будет находиться в левой части экрана в виде вертикальной полосы.

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