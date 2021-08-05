TikTok начал тестировать новую функцию

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В TikTok начали тестировать новый формат для демонстрации контента, который схож с одной из функций Instagram. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новая опция будет точно такой же, как раздел Stories в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Пользователям откроют возможность выставлять контент, который будет доступен сутки, после чего он будет автоматически удален.

Новый раздел в TikTok будет находиться в левой части экрана в виде вертикальной полосы.

Ранее стало известно, что в WhatsApp запустили новую функцию, которая позволит делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео. По словам сотрудников компании, уже с этой недели новая опция станет доступна для всех пользователей.