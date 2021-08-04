В столичном метро начали тестировать Face Pay с участием пассажиров.

Ранее Face Pay могли пользоваться лишь сотрудники метро, сейчас в программе участвуют 1 000 обычных горожан. В основе технологии Face Pay – умное видеонаблюдение, которое установлено на всех станциях. Нейросеть определит личность пассажира, если его портрет занесен в базу.

Чтобы платить "лицом", нужно будет загрузить свои фото и привязать банковскую карту к обновленному приложению "Метро Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.