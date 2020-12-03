Оплата проезда в транспорте Москвы с Face ID заработает в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в столичном транспорте заработает в 2021 году.
Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящий момент систему тестируют при сотрудничестве с двумя крупными российскими банками, где уже есть система распознавания лиц.
"Это будет точно в следующем году, – сказал в эфире радио "Эхо Москвы". – Мы даем только инфраструктуру, связанную с биометрией. Но платежные данные хранятся только в банках – так говорит закон".
По его словам, система позволит пассажиру с банковской карточкой, которая соединена с системой биометрических данных, пройти с открытым турникетом.
Ликсутов добавил, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) . Он подчеркнул, что даже лица в масках система распознает "с высокой четкостью".
Кроме того, вице-мэр анонсировал мобильное приложение MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга"), которое объединит столичный общественный транспорт (автобусы и трамваи), велопрокат (самокаты), такси и каршеринг.
Помимо прочего, Ликсутов заявил, что в городе не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов и к системе турникетов в наземном общественном транспорте.
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