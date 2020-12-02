В Москве не планируют возвращать продажу билетов в автобусах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов.
"Продажи билетов за наличные деньги у водителей автобусов у нас до сих пор нет. К такой системе мы не собираемся возвращаться", – сообщил он в эфире "Эха Москвы".
Также не планируют возвращать и систему турникетов в общественном транспорте, отметил Ликсутов. По его словам, данная мера приведет к уменьшению провозной способности.
Он также рассказал, что дневной пассажиропоток в системе городского транспорта столицы по данным на начало ноября 2020 года снизился на 30% по сравнению с периодом до начала пандемии COVID-19.
"Если до пандемии каждый рабочий день поездок было 16-18 миллионов, то сейчас примерно на 30% меньше", – рассказал Ликсутов.
По его словам, число поездок на велосипеде на начало ноября, наоборот, увеличилось более чем вдвое относительно того же периода в прошлом году.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта рассказал об истории первых персонализированных абонементов на проезд в столице. Такие документы появились еще в 50–60-е годы прошлого века.
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