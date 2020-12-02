Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

21:37

В Москве не планируют возвращать продажу билетов в автобусах

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов.

"Продажи билетов за наличные деньги у водителей автобусов у нас до сих пор нет. К такой системе мы не собираемся возвращаться", – сообщил он в эфире "Эха Москвы".

Также не планируют возвращать и систему турникетов в общественном транспорте, отметил Ликсутов. По его словам, данная мера приведет к уменьшению провозной способности.

Он также рассказал, что дневной пассажиропоток в системе городского транспорта столицы по данным на начало ноября 2020 года снизился на 30% по сравнению с периодом до начала пандемии COVID-19.

"Если до пандемии каждый рабочий день поездок было 16-18 миллионов, то сейчас примерно на 30% меньше", – рассказал Ликсутов.

По его словам, число поездок на велосипеде на начало ноября, наоборот, увеличилось более чем вдвое относительно того же периода в прошлом году.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта рассказал об истории первых персонализированных абонементов на проезд в столице. Такие документы появились еще в 50–60-е годы прошлого века.

В Дептрансе рассказали, что электробус идеально подходит для зимы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать