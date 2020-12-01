Завершилось строительство соединительной линии между БКЛ и станцией метро "Савеловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили строительство соединительной линии между Большой кольцевой (БКЛ) и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Соединительная линия, предназначенная для технического проезда поездов, возводилась между одноименными станциями "Савеловская" на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линии. Это тоннель протяженностью порядка 2 км пройден в однопутном исполнении", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, уточнил, что соединительную линию возводили горным способом на глубине около 60 метров в твердых породах известняка.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро. По его прогнозам, Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

