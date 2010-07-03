На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро

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Фото: stroi.mos.ru
Пересадки на три перспективные радиальные ветки сделают на Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Речь идет о Коммунарской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях.
По словам Хуснуллина, со станции "Кленовый бульвар" БКЛ пассажиры смогут пересесть на Бирюлевскую линию. "Улица Народного Ополчения" станет пересадочной со станцией проектируемой Рублево-Архангельской ветки, а с "Улицы Новаторов" БКЛ можно будет попасть на Коммунарскую линию.
Всего на Большом кольце предполагается 23 пересадки на другие линии подземки. 20 из них начнут работать с вводом БКЛ, пересадочных станций станет больше по мере развития сети метро до 2027 года, уточнил заммэра.
БКЛ – крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить ее собираются в 2022 году. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Со станций БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.
Первый отрезок кольца запустили в прошлом году. Для пассажиров открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В самом конце 2018-го на БКЛ заработала станция "Савеловская". Еще три станции – "Нижегородскую", "Авиамоторную", "Лефортово" – построят до конца этого года.
На Большой кольцевой строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что жители смогут быстрее спуститься к поезду и выйти на нужной станции. На посадку-высадку будет уходить меньше времени.
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