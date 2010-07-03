Волны-барханы и облака: как будет выглядеть станция БКЛ "Аминьевское шоссе"

18:21
18:21
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На строящейся станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (БКЛ) завершают возведение несущих колонн платформенного участка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отличительным элементом дизайна станции станет потолок из подвижных металлических реек. Их расположение напомнит о волнах-барханах, вершины которых украсят облачка из точечных светильников.
Пол отделают полированным серым гранитом. На его фоне будут выделяться темно-коричневые колонны. По краям платформы расположат светильники. Снаружи павильоны будут минималистичными – прямые линии и чистые геометрические формы. Фасады украсят металлические панели и витражные конструкции.
Станция расположена у пересечения Аминьевского шоссе с Киевским направлением МЖД. Она войдет в состав крупного ТПУ. Пассажиры смогут пересаживаться на пригородные поезда и наземный транспорт.
ТПУ площадью 24,1 гектара будет расположен на пересечении крупных городских магистралей – Аминьевского шоссе, южного дублера Кутузовского проспекта, Киевского направления МЖД и строящейся БКЛ метро.
В составе ТПУ будут работать станция метро, остановочный пункт Киевского направления Аминьевская, автостанция, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, фронты посадки и высадки пассажиров, подземные переходы и многофункциональный общественно-торговый центр с подземной парковкой.
На станции "Аминьевское шоссе" БКЛ завершают установку несущих колонн на платформе
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