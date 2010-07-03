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20:27

Проект ТПУ "Аминьевское шоссе" согласован с москвичами

город

20:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила изменения в проект планировки ТПУ "Аминьевское шоссе", внесенные по итогам состоявшихся публичных слушаний.

ТПУ площадью 24,1 гектара будет расположен на пересечении крупных городских магистралей – Аминьевского шоссе, южного дублера Кутузовского проспекта, Киевского направления МЖД и строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В составе ТПУ будут работать станция метро, остановочный пункт Киевского направления Аминьевская, автостанция, отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, фронты посадки и высадки пассажиров, подземные переходы, многофункциональный общественно-торговый центр с подземной парковкой.

Также будет построена эстакада для съезда с южного дублера Кутузовского проспекта, реконструируют улично-дорожную сеть в районе ТПУ. Общая наземная площадь объектов ТПУ составит 24,5 тысячи квадратных метров.

В проект планировки ТПУ по просьбам жителей внесут изменения в части планировочных решений по размещению паркинга, подземных пешеходных переходов и плоскостных объектов.

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город

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