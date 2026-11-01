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01 ноября, 10:27

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках городских служб Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные компании разрабатывают и внедряют в работу роботизированные комплексы, диагностические приборы и системы единого времени. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

В производственный процесс АО "Мосгаз" внедрили роботизированный технологический комплекс. Он выполняет автоматизированную плазменную резку и сварку трубных деталей, а лазерная система корректирует траекторию шва и ведет цифровой мониторинг параметров в реальном времени.

В ПАО "Россети Московский регион", в свою очередь, разработали проект подземной трансформаторной подстанции. Такое решение востребовано для проектов в историческом центре Москвы. Сейчас оно находится на стадии разработки, в дальнейшем планируется пилотное применение.

В ПАО "МОЭК" приступили к опытно-промышленной эксплуатации корреляционного течеискателя "Филин-95". Прибор точно определяет место разгерметизации подземного трубопровода. Он работает на анализе звуковых волн, возникающих при утечке.

На собственном производстве АО "Мослифт" начали использовать крановую установку с вакуумным механизмом российского производства. Она позволяет оптимизировать манипуляции с металлом массой до одной тонны.

АО "Объединенная энергетическая компания" внедряет систему единого точного времени для эффективной работы технологических систем энергообъектов. В основе системы – часы на водородном стандарте частоты. Устройство автономно удерживает шкалу времени от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее градоначальник рассказывал, что в 2026 году в Раменках начала работать новая производственная база ГБУ "Жилищник". Кроме того, в нескольких районах на западе Москвы привели в порядок общественные и дворовые территории. Например, зеленую зону обновили в Кунцеве – у станции метро "Молодежная", рядом с аллеей 11 Героев-Саперов.

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