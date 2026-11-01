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01 ноября, 12:15

Технологии

Росстат сообщил о хакерской атаке на свой сайт

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Росстат с 29 октября по 1 ноября зафиксировал целевые деструктивные кибератаки на свои информационные ресурсы. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе отметили, что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование.

Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы.

Доступность официального сайта Росстата для пользователей будет восстановлена в ближайшее время.

Ранее компания Delta, которая оказывает охранные услуги для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей, подверглась хакерской атаке. Была взломана система компании, из-за чего у клиентов не заводились машины и не выключалась сигнализация.

В Delta указали, что хакерская атака была спланирована заранее. В результате нее оказалась нарушена работа всех систем.

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