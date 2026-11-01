51 современный терминал по продаже билетов появился в столичном метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На 41 станции столичного метрополитена установили 51 новый информационный терминал по продаже билетов отечественного производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Аппараты разместили на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

По словам Ликсутова, по поручению Сергея Собянина обновляется платежная инфраструктура в транспорте. Долгосрочный контракт предусматривает закупку около 2 тысяч современных терминалов, которые выпускают в особой экономической зоне "Технополис Москва".

"Уже сейчас на станциях метрополитена установлено более 150 единиц нового оборудования. Оно постепенно заменяет автоматы с истекающим сроком эксплуатации. Такая техника имеет банковские системы защиты и позволяет быстрее и удобнее приобретать билеты", – рассказал Ликсутов.

Новые аппараты обслуживают пассажиров в два раза быстрее и рассчитаны на возросшие скорости платежей. У терминалов интуитивно понятное меню и банковские технологии защиты данных, обеспечивающие высокую безопасность. Их корпус компактный, а дизайн – лаконичный.

Ранее специалисты Московского метрополитена разместили пиктограмму четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский на наддверной навигации. Пиктограмма выведена более чем на 2,2 тысячи экранов во всех 40 поездах "Москва-2020", которые следуют по Кольцевой линии.

