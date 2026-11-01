Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:45

Транспорт

51 современный терминал по продаже билетов появился в столичном метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На 41 станции столичного метрополитена установили 51 новый информационный терминал по продаже билетов отечественного производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Аппараты разместили на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

По словам Ликсутова, по поручению Сергея Собянина обновляется платежная инфраструктура в транспорте. Долгосрочный контракт предусматривает закупку около 2 тысяч современных терминалов, которые выпускают в особой экономической зоне "Технополис Москва".

"Уже сейчас на станциях метрополитена установлено более 150 единиц нового оборудования. Оно постепенно заменяет автоматы с истекающим сроком эксплуатации. Такая техника имеет банковские системы защиты и позволяет быстрее и удобнее приобретать билеты", – рассказал Ликсутов.

Новые аппараты обслуживают пассажиров в два раза быстрее и рассчитаны на возросшие скорости платежей. У терминалов интуитивно понятное меню и банковские технологии защиты данных, обеспечивающие высокую безопасность. Их корпус компактный, а дизайн – лаконичный.

Ранее специалисты Московского метрополитена разместили пиктограмму четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский на наддверной навигации. Пиктограмма выведена более чем на 2,2 тысячи экранов во всех 40 поездах "Москва-2020", которые следуют по Кольцевой линии.

Читайте также


транспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика