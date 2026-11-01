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Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира. Об этом она написала в соцсети X.

По словам супруги американского президента, прекращение огня в Алешках и соседних районах Херсонской области дало жителям свободу передвижения, доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам. Кроме того, как отметила первая леди США, люди вновь обрели чувство собственного достоинства – без постоянной угрозы атаки.

"Пусть Алешки станут отправной точкой на пути к прочному миру", – заключила она.

Режим прекращения огня на херсонском направлении ввели российские военные с 04:00 по московскому времени 27 октября. Он необходим для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек. По информации Минобороны РФ, это требовалось для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов.

Аппарат уполномоченного по правам человека в России передал жителям города несколько десятков тонн помощи: продукты, средства гигиены, топливо для генераторов, а также лекарства, включая антибиотики и инсулин для местной больницы.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия прошла без инцидентов. В состав колонны вошли 25 автобусов, девять машин скорой помощи и автобусы для перевозки лежачих людей. Она также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп.

