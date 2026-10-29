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29 октября, 15:06

Политика

Жителям Алешек отправили несколько десятков тонн гумпомощи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Аппарат уполномоченного по правам человека в России направил жителям Алешек несколько десятков тонн гуманитарного груза, сообщила омбудсмен Яна Лантратова в своем канале в MAX.

Она пояснила, что помощь собирали, ориентируясь на конкретные просьбы людей. Прежде всего им нужны продукты: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло. В составе груза также средства гигиены и топливо для генераторов.

Отдельную заявку направила центральная районная больница – медикам требуются лекарства, в том числе антибиотики и инсулин.

"Важно, чтобы жители получили поддержку, которой так ждут, а врачи могли продолжать помогать людям", – отметила Лантратова.

Она поблагодарила всех, кто откликнулся и помог собрать необходимое. Омбудсмен указала на важность того, чтобы люди получали помощь, а врачи могли продолжать помогать людям.

Часть помощи передала Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест", сообщил председатель организации Павел Савчук. Доставку груза непосредственно в Алешки ведет аппарат уполномоченного в рамках гуманитарной миссии.

С 27 октября в Алешках в рамках гуманитарной операции действует режим тишины. Лантратова отмечала, что за это время не произошло никаких инцидентов.

Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США. Кремль надеется, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября.

Как ожидается, режим тишины для гуманитарной миссии продлится до 22:59 1 ноября.

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