El Diario: число погибших при столкновении двух поездов в Испании выросло до 74

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Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек. Об этом сообщила газета El Diario.

Столкновение двух поездов в центральной части Испании произошло 28 октября. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. В результате пострадали около 179 человек. Серьезные травмы получили около 50 из них.

Авария стала причиной перебоев в движении более 100 составов. В связи с трагедией в Испании объявлен трехдневный национальный траур.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение поездов остановили, но переход на ручное управление мог его возобновить, и это привело к катастрофе. При этом работник, который ремонтировал систему безопасности, не сообщил об опасном сближении поездов.

