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29 октября, 09:47

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EFE: митинг из-за ж/д аварии в Испании завершился столкновениями с полицией

Митинг из-за ж/д аварии в Испании завершился столкновениями с полицией

Фото: 123RF.com/joseh51

Акция протеста в Мадриде, поводом для которой стала железнодорожная катастрофа в провинции Толедо, закончилась столкновениями демонстрантов с полицией. Об этом сообщило агентство EFE.

28 октября у здания министерства транспорта собрались более тысячи человек. Полицейские применили против части участников силу и слезоточивый газ, затем разогнали собравшихся. Акцию организовали крайне правые группы.

Два поезда столкнулись в центральной части Испании утром 28 октября. В результате катастрофы погибли 68 человек. Кроме того, авария привела к перебоям в движении более 100 составов. В связи с трагедией в Испании объявили трехдневный национальный траур.

По версии СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение поездов было остановлено, но переход в ручной режим управления мог привести к его возобновлению, из-за чего и произошла катастрофа. Работник, который занимался ремонтом системы безопасности, не предупредил об опасном сближении поездов.

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