Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство уточнило, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На фоне этого возможны корректировки в расписании рейсов. Их статус пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Внуково, Домодедово и Жуковский также вводили ограничения на полеты рано утром 29 октября. Они не принимали и не выпускали самолеты. Спустя время меры безопасности отменили.

За время их действия в воздушных гаванях столичного региона задержали или отменили 290 рейсов. Больше всего корректировок пришлось на Внуково – там задержали или отменили 128 рейсов.

