29 октября, 22:36Транспорт
Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ведомство уточнило, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На фоне этого возможны корректировки в расписании рейсов. Их статус пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Внуково, Домодедово и Жуковский также вводили ограничения на полеты рано утром 29 октября. Они не принимали и не выпускали самолеты. Спустя время меры безопасности отменили.
За время их действия в воздушных гаванях столичного региона задержали или отменили 290 рейсов. Больше всего корректировок пришлось на Внуково – там задержали или отменили 128 рейсов.