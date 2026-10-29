Почти 300 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах с начала суток

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

С начала суток 29 октября в воздушных гаванях столичного региона задержано или отменено 290 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

Больше всего корректировок пришлось на Внуково – там задержано или отменено 128 рейсов. В Шереметьево за тот же период не вылетели вовремя либо были отменены 113 рейсов, в Домодедово – 46. Еще 3 рейса задержано или отменено в аэропорту Жуковский.

Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты рано утром 29 октября. Они не принимали и не выпускали самолеты. Спустя время меры безопасности отменили.

Ограничения были связаны с атакой беспилотников на Москву. В период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону столичного региона летели 613 дронов. На подлете к Москве нейтрализовали 231 БПЛА.