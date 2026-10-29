Все основные перекрытия в центре Москвы сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основные перекрытия движения в центре Москвы, вводившиеся в течение дня четверга, 29 октября, сняты. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 3 балла. В частности, движение октрыто на улицах Волхонке и Ленивке, на Москворецкой и Пречистенской набережных, в Соймоновском проезде, на Чугунном, Малом Устьинском и Большом Каменном мостах.

"Водители, спасибо, что в дни ограничений отложили поездки на авто и выбрали городской транспорт!" – обратились в Дептрансе.

Масштабные перекрытия вводились в центре Москвы на протяжении нескольких дней из-за третьего саммита "Россия – Африка", который проходил 28–29 октября.

Ранее сообщалось, что с 31 октября в Мытищах начнут работу сразу три новых автобусных маршрута проекта "Москва – область". Новые направления свяжут разные районы города с Калужско-Рижской линией метро. Всего на маршруты выйдут 28 современных автобусов большого и среднего классов российского производства.