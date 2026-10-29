В центре Москвы временно перекрыли ряд улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В столице временно закрыто движение по нескольким центральным маршрутам. Об этом сообщает Дептранс.

Движение временно остается недоступным на улицах Волхонке и Ленивке, а также на Пречистенской набережной, в Соймоновском проезде и на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

В то же время после временного перекрытия проезд был восстановлен на Большом и Малом Москворецких мостах по направлению в центр. Также снова можно проехать по Чугунному мосту, улицам Балчуг, Варварке и Ильинке. Кроме того, движение запустили на Москворецкой набережной.

Масштабные перекрытия вводятся в центре столицы из-за третьего саммита "Россия – Африка", который проходит 28–29 октября. В Дептрансе предупреждали о закрытии с 08:00 29 октября и до конца мероприятия движения на Москворецкой улице, Тверской, Моховой, Охотном Ряду, Петровке, Большой Никитской, Волхонке и Ленивке, а также на Новой и Старой площадях, Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных и ряде мостов.

В связи с ограничениями время в пути на автомобиле может увеличиться вдвое, поэтому москвичей призвали пользоваться метро, МЦК и МЦД, а выезжать на личных авто рекомендовали после 20:00.