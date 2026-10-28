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28 октября, 11:39

Транспорт

Один из выходов станции метро "Планерная" закроют с 30 октября по 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из выходов станции метро "Планерная" закроют в период с 30 октября по 4 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Выход будет закрыт с 12:00 30-го числа. В ведомстве отметили, что это связано с продолжающимися работами по демонтажу навеса.

Пассажиров попросили пользоваться входом и выходом № 2, а также строить маршруты заранее и выбирать часы вне пика при планировании поездок.

Вместе с тем с 26 октября на станции метро "Бауманская" в будние дни временно изменился режим работы вестибюля. Там закрывают вход с 08:35 до 09:00, а также при увеличении пассажиропотока.

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на другое время, чтобы избежать часа пик.

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