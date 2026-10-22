Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 15:08

Транспорт

В Московском метрополитене с начала года отремонтировали 228 эскалаторов

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

С начала 2026 года в столичном метро привели в порядок 228 эскалаторов, а до конца года планируется отремонтировать еще 17. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"От надежной работы эскалаторов зависит качество поездок миллионов пассажиров", – напомнил он.

Специалисты осматривают редукторные валы, тяговые цепи, направляющие, ступени и бегунки. При износе детали заменяют, дополнительно настраивают тормозные системы и поручни. Капитальный и средний ремонты завершили на станциях и пересадочных узлах "Парк культуры", "Баррикадная", "Проспект Мира", "Китай-город", "Площадь Ильича", "Чкаловская" и "Трубная".

Ранее стало известно, что на всех станциях и московских городских вокзалах МЦД разместили более 30 тысяч информационных материалов в едином стиле. Стикеры и плакаты появились на 138 станциях и вокзалах. В вестибюлях пассажиры могут узнать о поездках, доступных сервисах и способах оплаты проезда, а на платформах – ознакомиться с правилами безопасности.

Читайте также


транспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика