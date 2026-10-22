В Московском метрополитене с начала года отремонтировали 228 эскалаторов

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

С начала 2026 года в столичном метро привели в порядок 228 эскалаторов, а до конца года планируется отремонтировать еще 17. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"От надежной работы эскалаторов зависит качество поездок миллионов пассажиров", – напомнил он.



Специалисты осматривают редукторные валы, тяговые цепи, направляющие, ступени и бегунки. При износе детали заменяют, дополнительно настраивают тормозные системы и поручни. Капитальный и средний ремонты завершили на станциях и пересадочных узлах "Парк культуры", "Баррикадная", "Проспект Мира", "Китай-город", "Площадь Ильича", "Чкаловская" и "Трубная".

Ранее стало известно, что на всех станциях и московских городских вокзалах МЦД разместили более 30 тысяч информационных материалов в едином стиле. Стикеры и плакаты появились на 138 станциях и вокзалах. В вестибюлях пассажиры могут узнать о поездках, доступных сервисах и способах оплаты проезда, а на платформах – ознакомиться с правилами безопасности.

