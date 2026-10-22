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22 октября, 14:31

Транспорт

На 138 станциях МЦД обновили стиль информационных материалов

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На всех станциях и московских городских вокзалах Московских центральных диаметров разместили более 30 тысяч информационных материалов в едином стиле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Стикеры и плакаты появились на 138 станциях и вокзалах. В вестибюлях пассажиры могут узнать о поездках, доступных сервисах и способах оплаты проезда, а на платформах – ознакомиться с правилами безопасности.

В частности, пассажирам напомнили, что на платформах нельзя ездить на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Передвигаться по ним следует пешком, стоять нужно на безопасном расстоянии от края, а детей необходимо держать за руку или на руках.

"В перспективе полезные материалы появятся и в поездах МЦД. Они будут напоминать пассажирам о правилах и культуре поведения во время поездок", – отметил Ликсутов.

По словам заммэра, за последние четыре года в Москве разместили более 1,2 миллиона стикеров и плакатов на пяти видах городского транспорта. МЦД стали еще одним направлением, где используют информационные материалы в едином визуальном оформлении.

Ранее стало известно, что в 2026 году парк Московского метрополитена пополнили 80 вагонов серии "Москва-2026". Составы работают на шести линиях – Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, БКЛ, Троицкой и Рублево-Архангельской. Новые вагоны отличаются увеличенной вместимостью, более широкими дверями, сквозными проходами и разъемами для зарядки устройств.

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