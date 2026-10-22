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22 октября, 13:38

Транспорт

Воробьев отметил вклад Москвы в строительство метро в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил вклад Москвы в реализацию планов продления в регион линий столичного метрополитена. Об этом он заявил в прямом эфире в ходе "Прямого разговора" с жителями Московской области.

По словам Воробьева, исключительно благодаря решению Сергея Собянина и его команде принят масштабный проект строительства метро в Подмосковье. Он напомнил, что метрополитен планируют продлить в сторону Красногорска, Мытищ, Балашихи, Химок в коридоре 2030–2035 годов.

"Жителей будем обязательно информировать, потому что долго и много и в Балашихе, и в Мытищах говорили о метро. И сейчас есть беспокойство, не будет ли каких-либо срывов. Но мы очень надеемся, что экономика и те решения, которые приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось", – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что с начала года поезда столичного метро проехали свыше 862 миллионов километров. Это расстояние можно сравнить с почти шестью дистанциями от Земли до Солнца и обратно. Если отталкиваться от длины экватора, этого было бы достаточно, чтобы обогнуть планету более 21,5 тысячи раз.

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