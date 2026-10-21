Поезда метро Москвы в 2026 году проехали почти 6 расстояний от Земли до Солнца и обратно

Фото: Москва 24/Анна Селина​

С начала 2026 года поезда Московского метрополитена преодолели более 862 миллионов километров, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метро.

Такое расстояние можно сравнить, к примеру, с почти шестью дистанциями от Земли до Солнца и обратно. Если отталкиваться от длины экватора, этого было бы достаточно, чтобы обогнуть планету более 21,5 тысячи раз.

Подвижной состав метрополитена насчитывает почти 7 тысяч вагонов. Свыше 82% из них – современные поезда российского производства, и ежедневно они перевозят больше 8 миллионов пассажиров.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы регулярно следим за техническим состоянием подвижного состава метро. Безопасность и комфорт пассажиров – наш главный приоритет", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что с начала года пользователи каршеринга в Москве преодолели 755 миллионов километров. Например, этот показатель превышает общую протяженность Великой Китайской стены в 35,6 тысячи раз и примерно равен 6,9 миллиона полных кругов по МКАД. Кроме того, дистанция сопоставима с 75 тысячами путешествий через всю Россию – от западных границ до Дальнего Востока – и более чем со 100 тысячами поездок по Великому шелковому пути.

