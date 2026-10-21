Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:26

Транспорт

Поезда метро Москвы в 2026 году проехали почти 6 расстояний от Земли до Солнца и обратно

Фото: Москва 24/Анна Селина​

С начала 2026 года поезда Московского метрополитена преодолели более 862 миллионов километров, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метро.

Такое расстояние можно сравнить, к примеру, с почти шестью дистанциями от Земли до Солнца и обратно. Если отталкиваться от длины экватора, этого было бы достаточно, чтобы обогнуть планету более 21,5 тысячи раз.

Подвижной состав метрополитена насчитывает почти 7 тысяч вагонов. Свыше 82% из них – современные поезда российского производства, и ежедневно они перевозят больше 8 миллионов пассажиров.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы регулярно следим за техническим состоянием подвижного состава метро. Безопасность и комфорт пассажиров – наш главный приоритет", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что с начала года пользователи каршеринга в Москве преодолели 755 миллионов километров. Например, этот показатель превышает общую протяженность Великой Китайской стены в 35,6 тысячи раз и примерно равен 6,9 миллиона полных кругов по МКАД. Кроме того, дистанция сопоставима с 75 тысячами путешествий через всю Россию – от западных границ до Дальнего Востока – и более чем со 100 тысячами поездок по Великому шелковому пути.

Читайте также


транспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика