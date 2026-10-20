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20 октября, 16:37

Транспорт

Пользователи столичного каршеринга проехали 755 млн км с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи каршеринга в Москве проехали 755 миллионов километров с начала года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Для сравнения, этот показатель в 35,6 тысячи раз превышает общую протяженность Великой Китайской стены и примерно равен 6,9 миллиона полных кругов по МКАД. Также дистанция сопоставима с 75 тысячами путешествий через всю Россию – от западных границ до Дальнего Востока и более чем со 100 тысячами поездок по Великому шелковому пути.

В настоящее время в столичном каршеринге доступны порядка 42 тысяч автомобилей разных классов: от практичных городских моделей до премиум-сегмента и электрокаров. По словам Ликсутова, благодаря каршерингу каждый день свыше 100 личных машин не выезжают на городские дороги и делают движение свободнее.

"Чаще всего этот сервис выбирают для поездок на работу, учебу, в аэропорты, на вокзалы, в места досуга или за покупками", – добавил вице-мэр.

Ранее все столичные каршеринговые компании внедрили когнитивные тесты на реакцию для проверки состояния водителей перед поездками. Они помогают автомобилистам оценить свою концентрацию в периоды повышенного риска, например, ночью или ранним утром.

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