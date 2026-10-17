В России проработают сбалансированные тарифы на каршеринг для многодетных семей

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Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

Согласно ему, правительство должно будет рассмотреть вопросы о повышении доступности услуг каршеринга для многодетных семей, в том числе посредством увеличения обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами.

Кроме того, российский лидер призвал проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам не реже одного раза в год.

Ранее Минпромторг России поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей.

Кроме того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах.

