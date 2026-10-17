17 октября, 12:40Транспорт
В России проработают сбалансированные тарифы на каршеринг для многодетных семей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
Согласно ему, правительство должно будет рассмотреть вопросы о повышении доступности услуг каршеринга для многодетных семей, в том числе посредством увеличения обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами.
Кроме того, российский лидер призвал проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам не реже одного раза в год.
Ранее Минпромторг России поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей.
Кроме того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах.
Число многодетных семей в России превысило 3 миллиона