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17 октября, 12:40

Транспорт

В России проработают сбалансированные тарифы на каршеринг для многодетных семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

Согласно ему, правительство должно будет рассмотреть вопросы о повышении доступности услуг каршеринга для многодетных семей, в том числе посредством увеличения обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами.

Кроме того, российский лидер призвал проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам не реже одного раза в год.

Ранее Минпромторг России поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей.

Кроме того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах.

Число многодетных семей в России превысило 3 миллиона

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