Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" вырос более чем на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" увеличился более чем на 30% с момента ее открытия в сентябре 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Станция Солнцевской линии связала метро с одноименным аэропортом и стала первой в России, расположенной непосредственно на территории воздушной гавани. Благодаря этому пассажиры могут добираться до терминала без пересадки на другой транспорт, а экономия времени в пути может достигать одного часа в день.

Всего с момента запуска станции пассажиры совершили через нее более 11,2 миллиона поездок. Только за лето 2026 года показатель превысил один миллион, а с начала года на станции зарегистрировали более 3 миллионов поездок.

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" и заявил, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного". Станция метро сократит время в пути до БКЛ в 2 раза.