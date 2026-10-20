Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 10:20

Транспорт

Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" вырос более чем на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Пассажиропоток станции метро "Аэропорт Внуково" увеличился более чем на 30% с момента ее открытия в сентябре 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Станция Солнцевской линии связала метро с одноименным аэропортом и стала первой в России, расположенной непосредственно на территории воздушной гавани. Благодаря этому пассажиры могут добираться до терминала без пересадки на другой транспорт, а экономия времени в пути может достигать одного часа в день.

Всего с момента запуска станции пассажиры совершили через нее более 11,2 миллиона поездок. Только за лето 2026 года показатель превысил один миллион, а с начала года на станции зарегистрировали более 3 миллионов поездок.

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" и заявил, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного". Станция метро сократит время в пути до БКЛ в 2 раза.

Читайте также


транспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика