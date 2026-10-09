Станция "Луганская" Бирюлевской линии метро сократит время в пути до БКЛ в 2 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После открытия станции "Луганская" новой Бирюлевской линии метро время в пути до Большой кольцевой линии (БКЛ) для москвичей сократится в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Станция появится в районе Царицыно вдоль Кавказского бульвара – рядом с жилыми кварталами и парком "Сосенки".

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после открытия "Луганской" время в пути до БКЛ сократится с 30 до 15 минут.

"Новая станция улучшит транспортную доступность района Царицыно и позволит жителям быстрее добираться до других районов города", – дополнил заммэра.

Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток "Луганской" превысит 20 тысяч человек в сутки. Кроме того, открытие станции поможет перераспределить пассажиропоток и разгрузить транспортный узел "Царицыно" на 15%, а станцию "Кантемировская" – на 17%.

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства "Луганской" и заявил, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

Сейчас на площадке станции "Луганская" завершается перенос инженерных коммуникаций за пределы зоны строительства, а также ведется устройство ограждающих конструкций. Готовность объекта составляет 3%, дополнил мэр.