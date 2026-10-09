Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 10:46

Транспорт

Станция "Луганская" Бирюлевской линии метро сократит время в пути до БКЛ в 2 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После открытия станции "Луганская" новой Бирюлевской линии метро время в пути до Большой кольцевой линии (БКЛ) для москвичей сократится в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Станция появится в районе Царицыно вдоль Кавказского бульвара – рядом с жилыми кварталами и парком "Сосенки".

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после открытия "Луганской" время в пути до БКЛ сократится с 30 до 15 минут.

"Новая станция улучшит транспортную доступность района Царицыно и позволит жителям быстрее добираться до других районов города", – дополнил заммэра.

Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток "Луганской" превысит 20 тысяч человек в сутки. Кроме того, открытие станции поможет перераспределить пассажиропоток и разгрузить транспортный узел "Царицыно" на 15%, а станцию "Кантемировская" – на 17%.

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства "Луганской" и заявил, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

Сейчас на площадке станции "Луганская" завершается перенос инженерных коммуникаций за пределы зоны строительства, а также ведется устройство ограждающих конструкций. Готовность объекта составляет 3%, дополнил мэр.

Собянин рассказал о строительстве станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Читайте также


транспортметрогород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика