На станции "Бауманская" изменят режим работы вестибюля с 26 октября

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 26 октября на станции метро "Бауманская" в будние дни временно изменят режим работы вестибюля, сообщил столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Там будут закрывать вход с 08:35 до 09:00, а также при увеличении пассажиропотока. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.

На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на другое время, чтобы избежать часа пик.

Отмечается, что ремонт эскалаторов необходим для поддержания их надежной работы и обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. В столичном метро действуют строгие требования к содержанию инфраструктуры.

Ранее в Дептрансе сообщили, что подсветку вестибюлей станций метро скорректировали с учетом сокращения светового дня. Теперь она включается раньше благодаря автоматике и заданному расписанию.

В современных поездах метро также действует адаптивное освещение: утром используется холодный свет, а вечером – теплый. При этом смена сезона на работу этой системы не влияет.

