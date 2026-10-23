23 октября, 15:23Транспорт
На станции "Бауманская" изменят режим работы вестибюля с 26 октября
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
С 26 октября на станции метро "Бауманская" в будние дни временно изменят режим работы вестибюля, сообщил столичный Дептранс в мессенджере MAX.
Там будут закрывать вход с 08:35 до 09:00, а также при увеличении пассажиропотока. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.
На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на другое время, чтобы избежать часа пик.
Отмечается, что ремонт эскалаторов необходим для поддержания их надежной работы и обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. В столичном метро действуют строгие требования к содержанию инфраструктуры.
Ранее в Дептрансе сообщили, что подсветку вестибюлей станций метро скорректировали с учетом сокращения светового дня. Теперь она включается раньше благодаря автоматике и заданному расписанию.
В современных поездах метро также действует адаптивное освещение: утром используется холодный свет, а вечером – теплый. При этом смена сезона на работу этой системы не влияет.