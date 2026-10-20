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20 октября, 16:55

Транспорт

Подсветка вестибюлей станций метро Москвы переведена на зимний режим

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Подсветку вестибюлей станций Московского метрополитена скорректировали на зимний период. Теперь она загорается раньше, чем обычно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

В ведомстве объяснили, что в зимнее время работа подсветок корректируется с учетом сокращения светового дня.

За переход на новый режим отвечает автоматика. Реле времени срабатывают по заданному расписанию, и подсветка включается еще до того, как стемнеет.

Отдельно в Дептрансе указали: в современных поездах метро работает система адаптивного освещения. Она изменяет цветовую температуру света в зависимости от времени суток, но смена сезона на нее не влияет.

"В утренние часы используется холодный свет, который помогает пассажирам настроиться на предстоящий день, а в вечернее время – теплый, способствующий расслаблению после рабочего дня", – пояснили в ведомстве.

Также в Москве готовят к зимнему сезону речные электросуда и плавучие причалы. Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения, в том числе отопление, вентиляцию, климат-контроль и автоматические двери. Металлические корпуса внимательно осматривают, чтобы выявить следы коррозии и другие возможные повреждения.

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