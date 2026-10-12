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12 октября, 13:24

Транспорт

Коммерческие перевозчики в столице завершают подготовку автобусов к зиме

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве заканчивают подготовку коммерческого автобусного парка к работе зимой, сообщил столичный Дептранс в мессенджере МАХ.

Специалисты проверяют техническое состояние транспорта, отопительное оборудование и электросистемы, а также инструктируют водителей по вопросам безопасного вождения в холодное время года.

Также во время сезонного обслуживания проводят диагностику климатических систем и при необходимости ремонтируют обогреватели. Кроме того, специалисты осматривают радиаторы, контролируют уровень охлаждающей жидкости, проверяют кузов, электропроводку и аккумуляторы.

Отдельный этап – подготовка автобусных парков: там оборудуют места для уборки снега и закупают противогололедные реагенты.

Сейчас четыре коммерческих перевозчика обслуживают в Москве более 1,1 тысячи автобусов, работающих на 139 маршрутах в разных округах города. Сотрудничество столицы с этими компаниями в рамках новой модели транспортного обслуживания продолжается уже более десяти лет.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, организацию и контроль подготовки коммерческого транспорта к зиме обеспечивает ГКУ "Организатор перевозок". Диагностику и техническое обслуживание автобусов, а также инструктажи водительского состава уже провели. Сейчас завершаются работы на территориях автопарков.

Вице-мэр отметил, что подготовка коммерческих перевозчиков является частью развития наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. Она должна обеспечить соблюдение стандартов Московского транспорта и комфортные поездки пассажиров независимо от погоды.

Ранее в Москве завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, машины прошли плановое техническое обслуживание – специалисты заменили жидкости, фильтры и изнашиваемые детали, а также устранили выявленные неисправности.

Технику, работающую круглый год, переведут на зимний режим, а сезонные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки расконсервируют. На поливомоечные, подметально-уборочные и тротуароуборочные машины установят зимнее оборудование, а перед заморозками их оснастят распределителями противогололедных материалов.

В Москве проводят уборку перед зимой

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