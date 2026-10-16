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16 октября, 09:34

Город

В Москве перевели уличное освещение на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Теперь городские фонари и подсветку зданий включают раньше, а выключают позже. При этом специалисты ориентируются на ежедневный график, фактическую освещенность и показания специальных датчиков, которые передают данные в режиме реального времени.

Если погодные условия ухудшаются, например начинается снегопад или сильный дождь либо устанавливается пасмурная погода, диспетчеры могут включить освещение раньше предусмотренного графиком времени.

Архитектурно-художественную подсветку включают в одно время с уличным освещением, а отключают поэтапно: в 23:00 – на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – на вестибюлях станций метро, а в 03:00 – на мостах в центральной части Москвы.

Ранее Бирюков сообщил, что подготовку городской инфраструктуры к осенне-зимнему периоду завершили до 1 сентября. Специалисты обеспечили готовность более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. На тепловых сетях провели гидравлические и температурные испытания, которые позволили выявить участки, нуждавшиеся в ремонте, и устранить неисправности до начала отопительного сезона.

К зиме также подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. Кроме того, регламентные работы выполнили на более чем 130 тысячах километров электрических сетей, примерно 3,5 тысячи километров газовых коммуникаций, свыше 13,2 тысячи километров водопровода и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.

Системы теплоснабжения столицы переведены на зимний режим работы

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