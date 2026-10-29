Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и пассажирским транспортом на Ставрополье. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, двух человек доставили в реанимационное отделение. Пять человек проходят обследование в Георгиевской городской больнице.

Ранее в Ингушетии водитель без прав за рулем Lexus сбил двух человек, включая сотрудника ДПС, работавшего на месте аварии. ДТП произошло на федеральной дороге "Кавказ" в районе селения Яндаре.

Водитель автомобиля Lada Priora врезался в дорожное металлическое ограждение. После этого водитель Lexus, пытаясь объехать затор с правой стороны, не справился с управлением и совершил наезд на сотрудника ДПС, а также на еще одного человека из числа находившихся на месте аварии. Кроме того, он повредил патрульный автомобиль и Lada Granta.

Похожая ситуация произошла в центре Ростова-на-Дону. Водитель автомобиля сбил на тротуаре двух пешеходов и скрылся. Инцидент произошел вблизи дома 33 на улице Большой Садовой.

Предварительно, неустановленный водитель, управляя транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов 1990 и 1986 годов рождения, двигавшихся по тротуару.