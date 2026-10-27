Двое подростков пострадали в ДТП с машиной и мопедом в Одинцове

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Два несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 октября около 19:05 на улице Говорова. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet при повороте налево с прилегающей территории столкнулся с мопедом, которым управлял 14-летний подросток.

В результате столкновения водитель мопеда и его пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Кировской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. На 615-м километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Слободском районе столкнулись Renault Logan и служебная "Газель Next". Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, еще восемь пострадали.