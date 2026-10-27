Полиция Германии не стала рассматривать наезд на людей в Нижней Саксонии как теракт

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Moritz Frankenberg

Наезд автомобиля на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге в федеральной земле Нижняя Саксония не рассматривают как теракт. Об этом сообщила полиция Германии, передает телерадиокомпания NDR.

"Нет никаких данных, указывающих на то, что произошедшее было террористическим актом", – заявили правоохранители.

Об инциденте стало известно 27 октября. По данным полицейских, водитель намеренно направил машину на людей, пострадали 4–5 человек. Для остановки транспортного средства правоохранители открыли огонь, однако подозреваемый успел скрыться.

По предварительной информации, злоумышленник и пострадавшие могли знать друг друга. К поискам подозреваемого привлекли вертолет.