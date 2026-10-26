KTLA: два человека погибли при наезде автомобиля на велосипедистов в Калифорнии

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Два человека погибли и еще двое пострадали в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в городе Монклер в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал KTLA.

Инцидент произошел во время заезда, приуроченного к Хэллоуину. Предположительно, пьяный автомобилист въехал в группу из примерно 30 человек. Один из пострадавших с серьезными травмами находится в медучреждении, еще один велосипедист с рассечением головы был отправлен домой.

Водителя задержали через несколько часов у него дома. Его подозревают в вождении в нетрезвом виде, наезде на людей и уходе с места ДТП. Уточняется, что найти его удалось благодаря показаниям свидетелей.

Ранее во французском Клермон-Ферране автомобилист въехал в экоактивистов. В результате четыре участника демонстраций получили легкие травмы. Отмечалось, что водитель находился под воздействием запрещенных веществ.

