Автомобиль въехал в толпу на западе Германии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Moritz Frankenberg

Автомобиль въехал в толпу в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге на западе Германии, есть пострадавшие. Об этом сообщает RT со ссылкой на NDR.

По информации полиции, водитель намеренно направил машину на людей. Представитель ведомства сообщил, что пострадали четыре-пять человек. Чтобы остановить автомобиль, полицейские открыли огонь. Подозреваемый тем не менее смог скрыться.

По предварительным данным, водитель и пострадавшие могли знать друг друга. К поискам подозреваемого привлекли вертолет. Ведется расследование.

Ранее водитель преднамеренно въехал в толпу людей напротив железнодорожной станции во французском городе Кан. Погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили травмы. Полиция задержала водителя и установила, что он действовал осознанно. Его мотив пока не раскрывается.

