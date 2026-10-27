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27 октября, 22:51

Спорт

"Краснодар" обыграл московское "Динамо" и вышел в плей-офф Кубка России

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

"Краснодар" нанес поражение московскому "Динамо" в домашнем матче пятого тура пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу и прошел в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Дмитрий Воробьев, отличившийся на 13-й и 44-й минутах. При этом на 5-й минуте нападающий не реализовал пенальти. Форвард, вернувшийся в "Краснодар" в прошедшее межсезонье, впервые забил после перехода в команду. У "Динамо" гол престижа на 90+3-й минуте оформил Константин Тюкавин.

Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы, обойдя "Динамо", у которого 9 баллов.

В следующем туре "Краснодар" сыграет в гостях с "Ахматом", а "Динамо" примет воронежский "Факел". Матчи пройдут 25 и 26 ноября соответственно.

Ранее московский футбольный клуб "Родина" одержал победу над воронежским "Факелом" в выездном матче 12-го тура Премьер-лиги – 2026/2027. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 43-й минуте. Нападающий столичной команды Герман Онугха реализовал пенальти и вывел "Родину" вперед.

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