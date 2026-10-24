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24 октября, 21:07

Спорт

Столичный ФК "Родина" победил "Факел" в матче РПЛ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Московский футбольный клуб "Родина" одержал победу над воронежским "Факелом" в выездном матче 12-го тура Премьер-лиги – 2026/2027. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает Агентство "Москва".

Единственный гол был забит на 43-й минуте. Нападающий столичной команды Герман Онугха реализовал пенальти и вывел "Родину" вперед. Этот мяч принес гостям важные три очка и стал для москвичей второй победой в рамках Премьер-лиги.

Матч прошел в Воронеже на стадионе "Факел". В следующем туре чемпионата страны "Родина" примет на своем поле "Краснодар". Игра состоится 31 октября.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность проведения товарищеского матча со сборной США. Генеральный секретарь союза Максим Митрофанов отметил, что контакт с американской федерацией по этому вопросу выстраивался не единожды, однако оценивать результативность этого общения пока рано.

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