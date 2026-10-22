Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с США

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность проведения товарищеского матча со сборной США. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь союза Максим Митрофанов в кулуарах форума "Россия – спортивная держава".

Ранее возможность сыграть матч по футболу и хоккею допустил спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли.

Как отметил Митрофанов, контакт с американской федерацией по этому вопросу выстраивался не единожды, но оценивать результативность этого общения пока рано.

"Могу сказать, что сейчас момент достаточно позитивный", – добавил генсек РФС.

При этом он подчеркнул, что союз не раскрывает детали переговоров о проведении игр до того, как будут достигнуты окончательные договоренности и подписаны документы.

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков ранее состоялся в Москве 1 июля. Игра прошла в "Лужниках" и завершилась победой российской команды со счетом 10:6. Матч был приурочен к 250-летию США. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи также отмечал, что эта игра должна была поспособствовать таянию льда между странами.