Сборная России по футболу сыграет с командой Венесуэлы в Краснодаре

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Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы в Краснодаре 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на стадионе "Краснодар". Для России и Венесуэлы это будет первая встреча на уровне национальных команд. В истории у сборной СССР был один матч с Венесуэлой: 1 февраля 1981 года. Игра завершилась вничью – 1:1.

Кроме того, в ноябре сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Узбекистана. Игра состоится 12 ноября в Ташкенте. Для команд это будет вторая очная игра.

В сентябре и октябре сборная РФ провела еще три товарищеских матча. Россияне обыграли сборные Ирана и Намибии, а также сыграли вничью с Нигерией.