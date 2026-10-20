20 октября, 16:33Спорт
Сборная России по футболу сыграет с командой Венесуэлы в Краснодаре
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы в Краснодаре 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на стадионе "Краснодар". Для России и Венесуэлы это будет первая встреча на уровне национальных команд. В истории у сборной СССР был один матч с Венесуэлой: 1 февраля 1981 года. Игра завершилась вничью – 1:1.
Кроме того, в ноябре сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Узбекистана. Игра состоится 12 ноября в Ташкенте. Для команд это будет вторая очная игра.
В сентябре и октябре сборная РФ провела еще три товарищеских матча. Россияне обыграли сборные Ирана и Намибии, а также сыграли вничью с Нигерией.
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