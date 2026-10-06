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06 октября, 21:26

Спорт

Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по футболу вничью сыграла в товарищеском матче с командой Нигерии. Игра, собравшая более 40 тысяч болельщиков, прошла в Нижнем Новгороде и завершилась с результатом 3:3.

За российскую команду забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. В составе нигерийцев отличились Келечи Ихеаначо, Питер Эдокпоро и Акор Адамс.

Ранее российские футболисты обыграли сборную Намибии в товарищеском матче. Встреча состоялась на "Екатеринбург Арене". Итоговый счет – 6:0 в пользу россиян.

До этого сборная победила иранскую команду в Казани со счетом 2:0. Оба гола забил Александр Головин.

Сборная России впервые с 2022 года сыграет на ЧМ и фестивале FIFA с флагом и гимном

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