В России представили новую форму национальной футбольной сборной

Фото: телеграм-канал "РФС"

Российский футбольный союз (РФС) и отечественный бренд Jogel разработали новую форму национальной сборной по футболу. Об этом сообщил РФС в телеграм-канале.

В домашнем комплекте использовали бордовый цвет. Одним из элементов оформления стала оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна страны. Кроме того, на футболке разместили первые четыре строки гимна, а на внутренней стороне воротника слова: "Россия – священная наша держава".

Для гостевого варианта выбрали белый цвет, дополнив его синими деталями. Они расположены на воротнике, рукавах и боковых частях футболки. Строки припева гимна нанесли непосредственно на комплект, тогда как его заключительные фразы поместили внутрь воротника: "Славься, страна! Мы гордимся тобой!".

Ранее сборная России по футболу среди игроков до 15 лет получила возможность выступить с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA. Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда сможет использовать национальные символы.

Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. На групповом этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции, после чего проведут еще пять матчей с соперниками, занявшими аналогичные места в своих группах. Все игры пройдут в формате 8 на 8, продолжительность каждого матча составит два тайма по 20 минут.

