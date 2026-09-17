Сборная России выступит с флагом и гимном на ЧМ и фестивале FIFA

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Сборная России по футболу примет участие в предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (FIFA) среди игроков до 15 лет с государственным флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой FIFA, на котором российская команда выступит с национальными символами.

Соперниками сборной станут команды Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Команда проведет еще пять матчей с соперниками, которые займут аналогичные места в своих группах.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8 на 8 с двумя таймами по 20 минут.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страны, препятствующие выступлению российских спортсменов, должны лишаться прав на проведение турниров. По его словам, власти некоторых государств все еще не согласны с решениями международных федераций по допуску россиян под собственным флагом и с гимном.