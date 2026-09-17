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17 сентября, 19:28

Шоу-бизнес

Басков посетил храм Христа Спасителя и попросил чудес для поклонников

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/nikolaibaskov

Народный артист России Николай Басков посетил храм Христа Спасителя и несколько часов провел в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию певца в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артиста, он решил таким образом поблагодарить людей за их поддержку и доброжелательное отношение. Подойдя к святыням, Басков обратился с просьбой о своих поклонниках и пожелал им чудес.

После этого певец предложил подписчикам самим рассказать о случаях, которые они считают чудесами. Он попросил оставить такие истории в комментариях, и поклонники начали делиться собственным опытом.

Ранее Басков рассказал, что сцена и работа помогают ему справляться с непростым периодом в жизни. После концерта в Твери певец отметил особую поддержку зрителей, назвав публику источником любви, эмоций и сил.

При этом артист не стал раскрывать подробности своих личных проблем. Откровенно об этом Басков высказался незадолго до своего 50-летия, юбилей певец отметит через месяц.

Более 80 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского за два дня

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