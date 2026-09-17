17 сентября, 20:19Общество
Верховный суд защитил права женщины, муж которой продал жилье без ее согласия
Фото: МАХ/"Верховный Суд России"
Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск россиянки, чей супруг без ее ведома продал квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Мужчина заключил сделку купли-продажи квартиры без согласия остальных собственников, включая несовершеннолетних детей. Однако иск к семье подал банк – кредитор покупателя, у которого образовалась задолженность по ипотечным платежам.
Три судебные инстанции признали банк добросовестным залогодержателем, расторгли кредитный договор и выставили квартиру на публичные торги.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила вынесенные акты. В решении указано, что супруг заявительницы мог распорядиться своей долей имущества, но только с соблюдением требований действующего законодательства.
Кроме того, суд разъяснил: если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли, правила защиты добросовестного залогодержателя не применяются. Дело направлено на новое рассмотрение.
Ранее Верховный суд в Якутии впервые отказал пенсионерке, которая продала квартиру мошенникам. Инстанция установила, что при заключении оспариваемого договора женщина понимала значение своих действий и могла ими руководить.