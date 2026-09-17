"Союзмультфильм" сделает фильмы по "Вовке в Тридевятом царстве" и "Шайбу! Шайбу!"

Фото: кадр из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"; режиссер – Борис Степанцев; производство – "Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" разрабатывает игровые полнометражные фильмы по мультикам "Шайбу! Шайбу!" и "Вовка в Тридевятом царстве". Об этом сообщает Агентство "Москва" с партнерского лицензионного саммита киностудии.

Работу ведет компания "СМФ-кино", принадлежащая "Союзмультфильму". Проекты создаются совместно с партнерами и сопродюсерами.

Генеральный продюсер "СМФ-кино" Нелли Яралова рассказала, что классические анимационные истории сейчас получают новые версии. По ее словам, это позволяет знакомить с ними современную аудиторию и одновременно раскрывать новые стороны уже известных сюжетов.

Режиссером мультфильма "Шайбу! Шайбу!" выступил Борис Дежкин, а "Вовку в Тридевятом царстве" снял Борис Степанцев. Помимо этих проектов, компания вместе с кинопроизводителями занимается разработкой игровых фильмов по мультикам режиссеров Федора Хитрука и Вячеслава Котеночкина "Винни-Пух" и "Ну, погоди!".

Ранее исследование показало, что 65% российских родителей уже знакомят детей с фильмами, мультфильмами и передачами из собственного детства или планируют это делать. Большинство выбирают отечественный контент: 55% показывают детям российские и советские мультсериалы, еще 32% – полнометражные мультфильмы.

При этом 85% опрошенных отмечают, что детям нравится знакомый им с детства контент. Еще 77% россиян хотели бы в будущем показать своим внукам любимые фильмы, мультфильмы и передачи.