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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сейчас идет лишь поиск повода для крупного противостояния между НАТО и Россией. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта", – написал Фицо.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу. По ее словам, планируют это сделать не позднее 2029–2030 годов.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страна найдет возможности для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности. Он напомнил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы защищать национальные интересы.